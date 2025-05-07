Прошла премьера дешевого хэтча Yugo

В феврале 2025 года "РГ" рассказывала о проекте Yugo: компания, владеющая правами на этот в прошлом югославский бренд, задумала выпустить доступный хэтчбек для Европы. Теперь авторы проекта - инженер Александр Белич и дизайнер Дарко Марчета - представили масштабную модель на выставке Car Design Event (CDE) в Мюнхене.

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Отличия от дизайнерских скетчей есть: у макета иная графика светотехники, другой бампер. Также на макете уже видны линии основных элементов кузова: капота, дверей, арок, порогов.

В сентябре создатели планируют представить спортивную версию модели и поделиться техническими характеристиками, но премьера полнофункционального прототипа Yugo пройдёт в мае 2027 года на экспо в Белграде.

Пока же из новых фактов известно, что доступный хэтч получит версию с механической коробкой передач.