Продажи Lada рухнули на треть

На фоне общего сокращения российского авторынка страдает и отечественный автогигант: по данным «Автостата», за второй месяц весны россияне купили 28 486 машин Lada, что на 32,6 процента меньше, чем в апреле прошлого года — тогда было реализовано 42 270 автомобилей. Однако по сравнению с мартом 2025-го спрос слегка выправился, увеличившись на 13,2 процента.

© Motor.ru

Самой популярной моделью АвтоВАЗа остается Lada Granta, на которой остановили выбор 13 тысяч человек. Второе место занимает Vesta с 7,1 тысячи реализованных единиц. Lada Niva Travel разошлась в количестве 3,1 тысячи штук, классическая Niva Legend — 2,9 тысячи. Largus купили 2,3 тысячи человек.

На десять самых популярных марок в России пришлось в совокупности 76,8 процента рынка. Это восемь самых ходовых «китайцев» и собираемые в России «корейцы» под маркой Solaris. Им в апреле совместно удалось реализовать 78,4 тысячи машин. Доля Lada составила 27,9 процента, а девяти других брендов — 48,9 процента.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

В целом за четыре прошедших месяца 2025 года АвтоВАЗ продал 105 764 автомобилей. Это на 20,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого года, показатель которого — 133 139 машин. При этом доля Lada на рынке слегка увеличилась и составила 30,3 процента против 28,5.

По данным Минпромторга, в апреле россияне купили 101 401 новую легковушку, что на 25 процентов меньше, чем в апреле 2024-го. При этом в сравнении с мартом результат заметно лучше, и в министерстве считают, что рынок «идет на поправку».