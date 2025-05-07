Электрический Skoda Elroq разошелся в Европе тиражом более 45 тысяч штук

Elroq стал альтернативой Volkswagen ID.3, но в более практичном кузове. Его стоимость составляет 35 тысяч евро. Модель оказалась на 10 тысяч дешевле Tesla Model Y и стала привлекательным выбором для тех, кто ищет электрокары для города. Успех усилился с появлением версии Elroq RS мощностью 335 л.с.

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Также Skoda представила обновленную версию Enyaq – это флагман, который в I квартале 2025 года увеличил продажи на 44,7% и собрал 25 тысяч заказов.

Бренд готовит трехрядный электрокроссовер на базе Vision 7S. Он должен стать ответом на Kia EV9 и Volvo EX90.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Напомним, что Volvo XC70 на электротяге сможет проехать до 200 км. Китайское авто Cherry Tiggo 4 Pro становится лидером среди машин в РФ.