В РФ продают Ford EcoSport 2018 года без пробега

Как удалось выяснить "Российской газете", в Московской области на продажу выставили "паркетник" Ford EcoSport, выпущенный семь лет назад, из которых пять лет автомобиль простоял в гараже.

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За короткое время эксплуатации на "Экоспорте" накатали 4,7 тысячи километров. Кроссовер оснащён 122-сильным двигателем объёмом 1,6 литра в паре с "роботом" PowerShift.

Подробности комплектации не указываются, но есть передние ЭСП, мультируль, штатная магнитола, подушки безопасности, кондиционер. Также в довесок продавец отдаёт багажник на крышу и новый комплект зимней резины.

Из других подробностей можем добавить, что автомобиль был собран в России на предприятии Sollers.

Цена - 2 млн рублей. Это дороже, чем просят за Bentley Continental GT 2004 года.