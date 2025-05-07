В РФ продают Ford EcoSport 2018 года без пробега

По цене Lada Vesta: в РФ начались продажи Ford EcoSport 2018 года без пробега
Как удалось выяснить "Российской газете", в Московской области на продажу выставили "паркетник" Ford EcoSport, выпущенный семь лет назад, из которых пять лет автомобиль простоял в гараже.
За короткое время эксплуатации на "Экоспорте" накатали 4,7 тысячи километров. Кроссовер оснащён 122-сильным двигателем объёмом 1,6 литра в паре с "роботом" PowerShift.
Подробности комплектации не указываются, но есть передние ЭСП, мультируль, штатная магнитола, подушки безопасности, кондиционер. Также в довесок продавец отдаёт багажник на крышу и новый комплект зимней резины.
Из других подробностей можем добавить, что автомобиль был собран в России на предприятии Sollers.
Цена - 2 млн рублей. Это дороже, чем просят за Bentley Continental GT 2004 года.