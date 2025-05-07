Kia добавила новые опции в комплектацию Niro «Best Selection»

Kia расширяет линейку Niro, представляя комплектацию «Best Selection», ориентированную на клиентов, ценящих сочетание цены и оснащения. Данная версия предлагает ряд опций, ранее доступных только в более дорогих комплектациях, делая Niro еще более привлекательным.

© runews24.ru

В «Best Selection» вошли мультимедийная система с увеличенным экраном, камера заднего вида, парктроники, система предотвращения столкновений. Салон отделан качественными материалами, а эргономика места водителя продумана до мелочей, обеспечивая комфорт.

Под капотом устанавливается гибридный двигатель, сочетающий в себе экономичность и мощность для уверенного передвижения в городском потоке и на трассе.

Напомним, что компании с Запада возвращаются в Россию в обход санкций. Китайское авто Cherry Tiggo 4 Pro становится лидером среди машин в РФ.