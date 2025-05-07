Hyundai пытается реанимировать бизнес в Китае

Стремительно сдающее позиции на китайском рынке совместное предприятие Beijing Hyundai представило новый электрический кроссовер, получивший имя Elexio: он разработан специально для Китая, но в его основе лежит глобальная модульная платформа E-GMP, продажи должны начаться в этом году.

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Равнодолевое совместное предприятие Beijing Hyundai было основано в 2002 году. За маркой Beijing, напомним, стоит китайский государственный автоконцерн BAIC, но выпускает Beijing Hyundai только автомобили южнокорейской марки. В период с 2011 по 2016 год компания Beijing Hyundai продавала в Китае более миллиона машин в год, затем кривая спроса начала загибаться из-за обострения отношений между Китаем и Южной Кореей, а так же из-за роста конкуренции со стороны местных, сугубо китайских автопроизводителей. В 2021 году Beijing Hyundai продала один из своих заводов ныне весьма успешной компании Li Auto.

В прошлом году Beijing Hyundai реализовала в Китае только 168 828 автомобилей, что на 47% меньше продаж в 2023 году. В первом квартале 2025 года падение продолжилось: продано 29 002 автомобиля (-44% по сравнению с АППГ). Электрический кроссовер Elexio — запоздалая попытка Beijing Hyundai сделать успешную модель в сегменте NEV (электромобили и plug-in гибриды) китайского авторынка, причём с максимальным учётом китайских вкусов и потребностей. При этом вполне допускается возможность поставки Elexio на другие рынки.

Сегодня в Китае состоялся первый публичный показ Hyundai Elexio без подробностей, салон не раскрыт, полноценная премьера ещё впереди, производство Elexio должно начаться в третьем квартале текущего года. В основе Elexio лежит разработанная Hyundai глобальная модульная платформа E-GMP с 800-вольтовой электрической архитектурой, запас хода на одной зарядке составит порядка 700 км по циклу CLTC.

«Китайскость» Elexio проявляется в дизайне, который, однако выполнен в духе новейших глобальных моделей Hyundai — отсюда пиксельная оптика с ретро-мотивами. Ещё одним непременным атрибутом успешной модели в Китае является продвинутый комплекс электронных ассистентов водителя — у Elexio он, разумеется, будет, а в следующем году Beijing Hyundai обещает даже автопилот второго уровня. В оснащении Elexio заявлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8295 и 27-дюймовый экран дополненной реальности на лобовом стекле.

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Сколько будет стоить Hyundai Elexio, пока неизвестно, но ясно, что для успеха цены должны быть низкими, на уровне вышедшего на китайский рынок в марте Toyota bZ3X, иначе о хороших продажах можно даже не мечтать — конкуренция в сегменте NEV становится всё более жёсткой, полумеры здесь не работают. В ближайшие годы Beijing Hyundai обещает ещё несколько NEV-моделей для китайского рынка, в том числе седан, минивэн и кроссоверы других размеров.