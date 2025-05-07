«Автотор» показал электрокары новой марки Eonyx

Их сборка на «Автоторе» начнется до конца нынешнего года — но ни цен, ни характеристик пока нет. Между тем беглый поиск в интернете позволяет говорить, что речь идет не о собственной разработке, а о китайских мини-автомобилях.

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Калининградский завод «Автотор» впервые показал машины, которые будет выпускать под новым брендом Eonyx. Они засветились на фестивале единоборств «Кубок Балтики» в Калининграде — и, как оказалось, «Иониксами» нарекли китайские мини-электрокары с Алиэкспресс. В КНР подобные автомобильчики выпускает с десяток фирм, а то и больше. Но характеристики у них плюс-минус одинаковые.

© @gtrk_kaliningrad

Как правило, это маломощный электромотор, например трехкиловаттный (4 л.с.), и компактная литий-ионная батарея. Запас хода составляет 80—100 километров, притом что весят машинки всего ничего: 700—800 килограммов. Салон рассчитан на двоих, причем производители предлагают несколько вариантов цветных накладок на переднюю панель и двери.

© @gtrk_kaliningrad

В Китае такие машинки часто используют для ежедневных поездок по городу. У нас их хотят видеть в службах доставки, рекреационных зонах и на территориях санаторно-курортных комплексов. Сборка электрокаров Eonyx начнется до конца 2025 года, и со временем «Автотор» хочет локализовать все основные компоненты. В планах указан выпуск до 50 тысяч автомобилей в год, но цен пока нет. В КНР мини-кары стоят около 4 тысяч долларов, что соответствует 320 тысячам рублей.

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