Немецкий автогигант сообщил о резком падении прибыли

Прибыль немецкого автопроизводителя BMW упала на 26,4% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Le Figaro.

Основной причиной ухудшения показателей BMW стал спад продаж в Китае — ключевом рынке сбыта для немецкого автоконцерна. Теперь компания также выражает обеспокоенность введенными США пошлинами, которые могут негативно сказаться на ее позициях в этой стране.

Согласно материалу Le Figaro, до текущего спада BMW три года подряд демонстрировала рекордную прибыль. Однако затем ситуация изменилась: снижение спроса, рост расходов (прежде всего на энергоносители) и усиление конкуренции с китайскими производителями, активно укрепляющими свои позиции на рынке электромобилей, ударили по финансовым результатам компании.

Аналогичные проблемы признали Volkswagen и Mercedes, которые также связали ухудшение своих показателей с падением продаж в Китае.

Незадолго до этого стало известно, что европейские автомобильные гиганты столкнулись с серьезными трудностями, в числе которых стремительное падение прибыли, массовые сокращения персонала и приостановка работы заводов.

Ранее Европа признала серьезный кризис своего автопрома.