В кортеже президента Венесуэлы Мадуро в Москве заметили новую Lada Aura

В кортеже президента Венесуэлы Николаса Мадуро был замечен черный автомобиль Lada Aura с символикой 80-летия Победы . Об этом пишет РИА Новости.

Серийное производство Lada Aura было запущено президентом России Владимиром Путиным в октябре 2024 года. В 2025 году при наличии спроса АвтоВАЗ может произвести до восьми тысяч моделей этого автомобиля.

По данным агентства, главе Венесуэлы был предоставлен черный лимузин Aurus. Кроме того, в составе кортежа есть мотоциклисты.

Ранее Путин сообщил, что ему очень понравилась Lada Aura, особенно он отметил ее управляемость.

Напомним, что российский лидер протестировал Lada Aura в июле 2024 года. Тогда он проехал за рулем автомобиля по участку трассы М-11.