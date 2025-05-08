Крымский мост закрыли для автомобилистов

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли по неизвестной причине. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

О причине закрытия проезда не сообщается.

6 мая сообщалось, что в Крыму задержали местного жителя за призывы к уничтожению Крымского моста. В отношении мужчины возбудили дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием интернета.

В конце апреля стало известно, что уголовное дело о государственной измене, возбужденное в отношении сотрудничавшего с украинскими специальными службами жителя Керчи в Республике Крым, передали на рассмотрение в суд.