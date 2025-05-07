В России зафиксирован рост средней цены на новые машины

Средняя цена российских машин выросла в два раза больше, чем китайских. Так, ценник новых российских машин в прошлом месяце вырос на 15% относительно предыдущего месяца и составил 1,58 миллиона рублей, а китайской — на 7%, до 3,7 миллиона рублей. От года к году рост средней стоимости составил 7% для китайских марок и 15% для российских, отмечается в исследовании компании.

Отдельно отмечается, что средняя цена машин, не представленных официально на российском рынке, в апреле выросла на 41 тысячу рублей и составила 9,2 миллиона рублей (рост на 11% за год).

Если сравнивать средние цены марта и апреля текущего года, то наиболее заметно они снизились на кроссоверы марки Livan — X6 Pro (на 5,4%; до 2,6 миллиона рублей) и X3 Pro (на 4%; до 1,8 миллиона), Chery Tiggo 7 Pro Max (на 2,4%; до 2,96 миллиона), Chery Tiggo 4 (на 2%; до 2,4 миллиона) и Exeed VX (на 2%; до 6,2 миллиона).

Среди наиболее подорожавших — JAC JS6 (на 3,4%; до 2,8 миллиона), Hongqi H5 (на 3%; до 4,8 миллиона), Tank 700 (на 3%; до 10,8 миллиона).

Накануне стало известно, что в Китае создали самого маленького в мире робота-трансформера. Его вес всего 25 граммов, а длина — 9 сантиметров. По словам разработчиков, такой микроробот может использоваться при поисково-спасательных и геологических работах.