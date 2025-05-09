Почти RAV4: представлена обновленная Toyota Corolla Cross

Компания Toyota рассекретила обновлённый вариант кроссовера Corolla Cross, который впервые получил исполнение GR Sport.

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Передняя часть перекроена путём замены фар, которые сделали образ автомобиля выразительнее и злее, решётки радиатора. У кроссовера между фарами появилась светящаяся перемычка, но в версии "под спорт" её не предусмотрено.

Сзади авто получил другие фонари, корпус которых получил канавки, улучшающие, по словам компании, аэродинамику. Также для Corolla Cross предложили новые колёсные диски диаметров 18 дюймов.

В салоне переделали тоннель, заменили селектор трансмиссии, изменили расположение кнопок и сдвинули подстаканники, поэтому теперь у авто два слота с беспроводной зарядкой для мобильных устройств. Заявлено, что значительно улучшена шумоизоляция.

В Европе Toyota Corolla Cross доступна исключительно с гибридными установками. Базовая 140-сильная версия - с атмосферником 1,8 литра, 197-сильный гибрид комплектуется двухлитровым ДВС. Эти комплектации переднеприводные. У Corolla Cross 4WD мощность такая же - 197 л.с., но на задней оси установлен электромотор, который на обновлённой модели работает активнее - внедрен дополнительный ездовой режим.

Версия GR Sport, построенная на базе двухлитрового гибрида, отличается декором, 19-дюймовыми дисками, заниженной на 10 мм подвеской и другими настройками ходовой и рулевого.

В США Corolla Cross также прошла рестайлинг, в ходе которого модель получила собственную головную оптику и фонари, а также перекомпонованный тоннель в салоне. Кроме гибрида в Штатах продаётся версия без довесков - с атмосферным бензиновым двигателем 2,0 литра мощностью 171 л.с.