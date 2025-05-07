Стало известно, у каких брендов больше всего автосалонов

Отечественная марка стала лидером по числу открытых автосалонов в России. Сообщается, что за минувший год количество открытых автосалонов выросло на 2%. В России открылось 54 новых дилерских центра. К началу апреля в стране насчитывалось 3 082 дилерских центра и действовало 4 516 дилерских контрактов с брендами. За год (с апреля прошлого года) число контрактов увеличилось на 20% (на 752 контракта), а автосалонов — на 2% (на 54).

© Quto.ru

По слова главы агентства Сергея Целикова, рост дилерских центров происходил путём переформатирования действующих центров.

«Число локаций дилерских центров за год увеличилось всего на 19 — было 2 126, стало 2 145», — говорит эксперт.

Регионами-лидерами по числу открытых дилерских центров являются Москва (376 автосалонов и 559 контрактов), Санкт-Петербург (207 и 327) и Московская область (130 и 207).

Среди брендов-лидеров по числу открытых дилерских центров значатся Lada (340), Chery (226), Geely (204), Changan (200), Haval (200), Omoda/Jaecoo (178), Jetour (147), УАЗ (109), Exeed (105), JAC (101).

По мнению Сергея Целикова, в этом году стоит ожидать сокращения числа и контрактов, и дилерских центров, чему будет способствовать существенное ухудшение экономики этого бизнеса.