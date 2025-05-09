Jeep выпустит 30 особых Wrangler в честь «Виллиса» 1941 года. В Индии открыли приём заявок на модификацию 1941 Willys Edition. Всего будет сделано 30 вездеходов на базе четырёхдверного Wrangler Rubicon: о легендарном Jeep Willys напомнят аксессуары, декоративные элементы и защитный болотный цвет кузова '41 Green. Определить особый автомобиль можно по наклейке 1941 на капоте, подножкам с электроприводом, ретро-ручкам и коврикам.

Индийский Jeep Wrangler 1941 Willys Edition может оснащаться боковой лестницей, багажником на крыше и крышей с откидной матерчатой секцией. В стандартное оснащение входят видеорегистраторы спереди и сзади. Однако техника неизменна: с бензиновым турбомотором 2.0 (273 л.с., 400 Нм) сочетается 8-ступенчатый автомат и полный привод.

Интересно, что всего за шесть месяцев Jeep выпускает уже вторую версию Wrangler в честь года выпуска оригинального Willys. Первая дебютировала в конце ноября в США, была только гибридом 4xe и отличалась другими «фишками». В Индии доплата за малый тираж солидная: стартовая цена спецверсии 6 765 000 рупий (80 тысяч долларов), а со всеми опциями аж 7 324 000 рупий (87 тысяч долларов)!

Относительно обычного Wrangler Rubicon придётся доплатить от 159 000 до 624 000 рупий (1,85-7,3 тысячи долларов), но цена всё равно может быть привлекательной из-за ограниченной серии и возможной коллекционной ценности. Любопытно, что Jeep предложил особую модификацию в стране, которая находилась далеко от театра боевых действий Второй мировой войны.