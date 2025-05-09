«Бессмертный МОТОполк» проехал в Омске

«Бессмертный МОТОполк» собрал более 200 мотоциклистов, в том числе членов клуба «Ночные Волки». Таким образом, мотоциклисты почтили память героев войны.

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Об это «ФедералПресс» рассказали организаторы мероприятия.

«Мотоциклисты встали в ряды мотополка и почтили память героев. Идея возникла не на пустом месте – Мотоциклисты внесли весомый вклад в Великой Отечественной войне – мы все знаем, что были целые мотополки. Они в годы войны очень помогали фронту, доставляли боеприпасы, медикаменты, и по праву, являются важным звеном на пути к Победе» – пояснили в пресс-службе мэрии.

Мотоциклы действительно являются одной из важных техник, которая была востребована в военное время. Кроме того, в Омске прошел Бессмертный полк и Парад Победы.

Одним из участников «Бессмертного полка» стал губернатор Омской области Виталий Хоценко.