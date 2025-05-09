Вологодские автолюбители составили из красных машин пятиконечную звезду

Автолюбители Кириллова почтили День Победы патриотическим мероприятием, организовав торжественную акцию, сообщает администрация Кирилловского округа в Вологодской области.

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У стен Кирилло-Белозерского музея-заповедника владельцы машин составили своими автомобилями красную звезду - символ победы и гордости. Участники мероприятия внутри фигуры объединились вместе и встали плечом к плечу, образуя цифру 80, подчеркивая историческое значение юбилея Великой Победы.

Акция прошла под аккомпанемент звонких голосов учащихся областного колледжа культуры и туризма, которые исполнили любимые военные песни. Участники памятного события признались, что хранят память о великом подвиге дедов и отцов, глубоко уважают их мужество и самоотверженность, отдавших жизнь ради свободы страны.