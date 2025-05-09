Начались продажи иномарки на базе Toyota по цене Lada Granta

В Минске на продажу выставили седан Saipa Shahin 2023 года без пробега. Предполагается, что его для сертификации ввёз белорусский дистрибьютор.

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В основе Saipa Shahin лежит Toyota Yaris XP90 образца середины нулевых со стойками "МакФерсон" и балкой в задней подвеске. В комплектацию включены дисковые тормоза спереди и сзади, ABS, две подушки безопасности, кондиционер, запуск двигателя кнопкой, камера заднего вида, мультимедиа, салон, отделанный кожзамом.

Shahin оснащается 110-сильным мотором 1,5 литра в паре с ним работает 5-ступенчатая МКП. Привод - передний.

Цена автомобиля - 14 200 долларов (1 148 212 рублей по курсу на 9 мая 2025 года).