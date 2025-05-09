Опубликовано видео парковки лимузинов Aurus в Кремле

Несколько десятков лимузинов российской марки Aurus расположилось на парковке в Кремле. Кадры опубликовал в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин, отметив, что это, возможно, самая большая парковка "Аурусов" в истории.

Машины предназначены для глав иностранных делегаций, участвовавших в параде на Красной площади, а их в Москве собралось около 30. Юбилейные торжества в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стали одним из крупнейших международных саммитов по числу присутствующих глав государств.