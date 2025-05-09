АвтоВАЗ удивил графиком замены масла на Vesta с китайской «механикой»

Портал Drom.ru выяснил, что 6-ступенчатая коробка передач WLY нуждается в замене рабочей жидкости на нулевом ТО при пробеге от 4500 до 5500 километров. Последующие замены масла в трансмиссии требуется выполнять каждые 45 тысяч километров. На переднеприводных Lada с отечественной «механикой» жидкость в коробке передач заливается на весь срок службы.

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На официальном сайте Lada.ru во вкладке «калькулятор ТО» модификации с китайскими коробками передач отсутствуют: нет ни 6-ступенчатой «механики», ни вариатора. АвтоВАЗ пообещал добавить информацию позднее и напомнил, что информацией о регламентных работах владеют официальные дилеры. Однако на заводе подтвердили, что на Lada Vesta с «шестиступкой» регламентировано нулевое ТО.

Требовательность к обслуживанию китайской трансмиссии нужно иметь в виду не только владельцам Vesta: почти такая же 6-ступенчатая коробка передач WLY появится на Lada Iskra. По предварительным данным, новую модель в основном планируют выпускать с китайскими агрегатами, а тиражи базовых версий с 8-клапанным мотором и 5-ступенчатой «механикой» российского производства окажутся невелики.

Портал Drom.ru предполагает, что китайские коробки передач могут оказаться дешевле отечественных даже с учётом логистики. Однако глава АвтоВАЗа Максим Соколов утверждает, что выбор поставщика из Поднебесной обусловлен отнюдь не ценой, а качеством его продукции и подходящими объёмами производства.