Представлен обновленный паркетник Toyota Corolla Cross

Европейский офис марки поделился фотографиями кроссовера образца 2025 года. Toyota Corolla Cross отличилась другими фарами и фонарями, новой решёткой радиатора и передним бампером, а также переосмысленным салоном. Улучшена шумоизоляция, появилась одновременная беспроводная зарядка двух смартфонов, перекомпонованы кнопки и заменён селектор трансмиссии, хотя принцип работы тот же.

© Toyota

Toyota Corolla Cross для Европы дебютировала 3,5 года назад, поэтому рестайлинг напрашивался. Японская марка подошла к апгрейду консервативно: задний бампер прежний, медиасистема с 10,5-дюймовым тачскрином с толстыми рамками тоже старая, не изменилась и графика виртуальной приборной панели. Зато в местной гамме впервые появится «подогретая» версия GR Sport!

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Из ранее невиданных опций — адаптивный дальний свет и трёхслойная изоляция передней панели. Также европейская Corolla Cross перешла на «потайную» решётку радиатора. Техника в новинку только на версии GR Sport: тут и перенастроенная подвеска, и иная калибровка рулевого механизма. Покупатели смогут выбирать между передне- и полноприводными гибридами на основе «атмосферников» 1.8 или 2.0 с электромеханическим вариатором.

В продаже в Европе обновлённые паркетники появятся летом, тогда же объявят цены. Для россиян апгрейды Toyota Corolla Cross любопытны, ведь из некоторых стран такой автомобиль можно привезти новым менее чем за три миллиона рублей. Впрочем, конечные цены зависят от многих факторов, а «серым» бестселлером модель не стала.