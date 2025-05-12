Geely начала продажи нового Atlas

Китайский портал Autohome выяснил, что стартовая цена глубоко модернизированного кроссовера составит 105 900 юаней (14,6 тысячи долларов). Таким образом, новинка окажется на 8,5% дешевле актуального Geely Atlas (от 115 700 юаней или 16 тысяч долларов). Первые покупатели смогут сэкономить за счёт ограниченных по времени акций и спецпредложений. Выдача кроссоверов начнётся на следующей неделе.

© Motor.ru

Geely Boyue L (знаком в странах СНГ под именем Atlas) перешёл в четвёртое поколение месяц назад, а экстерьер и интерьер компания раскрыла и того раньше. Как и ожидалось, в базовой версии будет 1,5-литровый турбомотор (181 л.с., 290 Нм), в топ-версии — двигатель объёмом 2,0 литра (218 л.с., 325 Нм); оба сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом.

© Geely

Похоже, список комплектаций не изменится, но оснащение станет богаче: заявлены мультиконтурные кресла с оттоманкой, вентиляцией и подогревом, 25,6-дюймовый проекционный экран, аудиосистема с 16 динамиками, а также продвинутый развлекательный комплекс с чипом Snapdragon 8155. Покупатели смогут выбирать между янтарно-золотистым и серым салоном, а кузов может быть пяти цветов (синий, голубой, белый, чёрный и серебристый).

Максимально оснащённый Geely Atlas потянет на 132 900 юаней (18,4 тысячи долларов), то есть относительно текущей наивысшей цены 149 700 юаней экономия составит более 11%. Экспортные поставки кроссовера пока не подтверждены. А в России со временем появится уходящая модель, но белорусской сборки: сертификационные документы уже готовы.