КамАЗ представил новый тяжеловоз модели К5 - магистральный тягач "КамАЗ-65956" с полной массой автопоезда до 120 тонн и грузоподъемностью 108 тонн. Дебют состоялся в рамках выставки, посвященной 80-летию Победы, в Казани, сообщает сайт Motor.ru, опубликовавший фото.

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Автомобиль имеет компоновку привода 6х4, оснащен дизельным двигателем Р6 мощностью 560 л.с. и 16-ступенчатой механической коробкой передач. Сертификация новинки запланирована на осень текущего года, серийный выпуск начнется в 2026 году.

"КамАЗ-65956" является эволюцией линейки тяжелых тягачей предприятия. Испытания предшественников стартовали в 2021 году, а первая серия намечалась на 2022 год, однако из-за введенных санкционных ограничений производственный цикл был перезапущен. Параллельно с ним с декабря прошлого года выпускается полноприводный "КамАЗ-65955" (6х6), а на подходе - 6х4 вариант с повышенной грузоподъемностью.

Кроме того, на базе семейства К5 разработан самосвал "КамАЗ-65959" с колесной формулой 6×6, доступный в онлайн-конфигураторе на данный момент. Продажи планируют начать этим летом.

В перспективе линейка К5 полностью заменит устаревшие самосвалы КАМАЗ-6520 семейства К3. На начальном этапе все тяжеловозы комплектуются только "механикой": работы по доводке автоматизированной трансмиссии продолжаются.

Ранее "РГ" сообщала, что на КамАЗе запустили производство полноприводного седельного тягача КамАЗ-65954.