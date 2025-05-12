Nissan заинтересован в рамном внедорожнике c гибридным приводом

Инженер-разработчик бензин-электрического пикапа Frontier Pro Икуо Мияи заявил австралийским журналистам, что компания Nissan может позволить себе сделать укороченную версию модели с кузовом типа универсал. «Мы должны учитывать требования рынка, подсчитать инвестиции. Если у нас будет возможность, мы начнём разработку [внедорожника]», — объяснил представитель марки.

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Икуо Мияи дал понять, что заряжаемая гибридная система от Nissan Frontier Pro не подойдёт для будущего пикапа Navara на основе Mitsubishi L200. Однако в Австралии новый грузовичок может появиться под исходным именем Frontier Pro, причём из контекста беседы следует, что силовая установка останется электрифицированной.

В Австралии уже продаются гибриды Hi4-T компании Tank концерна Great Wall и внедорожники FangChengBao Leopard 5 от BYD. В обоих случаях речь идёт о рамных моделях с бензин-электрической силовой установкой. Внедорожник на базе Nissan Frontier Pro мог бы играть в том же сегменте и заменить модель Terra на базе уходящей Navara. Кстати в Северной Америке в среднеразмерном рамном внедорожнике Nissan тоже заинтересованы.

Если планы филиалов по обе стороны океанов сбудутся, то разработка китайского филиала Zhengzhou Nissan с инжинирингом Dongfeng станет «глобальной». Платформа позволяет выпускать бензиновые, дизельные и гибридные рамные автомобили, ведь у исходного Dongfeng Z9 есть все три типа силовых установок. Осталось лишь добавить кузов типа универсал, и для Китая это посильная задача.