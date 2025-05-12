В Китае начались продажи кроссовера BYD со встроенным беспилотником

В Китае стартовали продажи нового гибридного кроссовера Byd Sealion 07 DM-i. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 169,8 тыс. юаней (1,89 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Длина автомобиля составляет 4880 мм, а колесная база — 2820 мм. Внутри китайской модели установлена приборная панель «Ice World». На ней размещены два цифровых дисплея диагональю 10,25 и 15,6 дюйма.

Особенность модели — установленный на крыше раздвижной бокс, в котором находится беспилотник и зарядное устройство для него.

Кроссовер оснащается силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель. Автомобиль доступен в двух вариантах. Переднеприводная версия выдает 272 л.с., а полноприводная – 475 л.с. Запас хода на электричестве составляет 150 и 135 км, соответственно. Полный пробег достигает 1320 км.

До этого стало известно, что на российский рынок может выйти автомобильный бренд Yueyi.

Ранее сообщалось, что Новый кроссовер Omoda C7 выйдет на российский рынок в пяти версиях.