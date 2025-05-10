Автомобили Hyundai будут собирать человекоподобные роботы

Hyundai будет использовать роботов Atlas на заводе Metaplant America в Джорджии.

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Центром революции становится завод Metaplant America в Джорджии. Именно здесь Hyundai планирует внедрить роботов Atlas, разработанных компанией Boston Dynamics, приобретенной Hyundai у SoftBank в 2021 году.

Atlas – это двуногий робот, обладающий впечатляющей подвижностью и способностью к выполнению сложных манипуляций. Пока Hyundai не раскрывает подробности о конкретных задачах, которые будут возложены на Atlas.

Эта инициатива не является случайной. Hyundai уже имеет опыт использования роботов на своих заводах. Четырёхногие роботы Spot от Boston Dynamics уже применяются для проведения инспекций и технического обслуживания. Завод в Джорджии также может похвастаться уникальными роботизированными системами: роботом, снимающим двери автомобилей перед сборкой, и стационарным роботом, устанавливающим их на место.

Зачем Hyundai инвестирует огромные средства в роботизацию? Ответ многогранен. Во-первых, это стремление к повышению производительности и эффективности. Роботы могут работать круглосуточно, без перерывов и ошибок, что существенно ускоряет производственные процессы и снижает затраты.

Во-вторых, это шаг навстречу глобальной конкуренции. Автоматизация позволяет Hyundai оставаться на острие технологического прогресса и конкурировать с другими автопроизводителями, активно внедряющими роботизированные системы.

В-третьих, на решение Hyundai повлияли и внешние факторы, в частности, торговые тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа. Это заставило компанию ускорить процессы модернизации и повышения конкурентоспособности на североамериканском рынке, который остается для Hyundai ключевым. Масштабные инвестиции в автоматизацию – это часть амбициозного плана Hyundai по инвестициям в США на сумму $21 млрд, $6 млрд из которых выделены специально на инновации и стратегические партнерства.