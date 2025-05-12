Ferrari надеется перезапустить бизнес в Китае с помощью электрокара

Гендиректор компании из Маранелло Бенедетто Винья заявил, что одна из новинок Ferrari 2025 года подойдёт для Большого Китая и «улучшит картину» на этом рынке. По данным Bloomberg речь идёт о первом электромобиле, который начнут рассекречивать в октябре. «Батарейный» Ferrari может стать новым драйвером продаж и поспособствовать перезапуску бизнеса в КНР.

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Спрос на автомобили Ferrari в Китае стагнирует, а первый квартал 2025 года и вовсе стал худшим за четыре года: продажи просели на 25 процентов. В 2024 году доля люксовых моделей в Поднебесной в целом сократилась на 20% из-за экономического спада и ослабления потребительского интереса. Сейчас только десять процентов всех выпущенных Ferrari поставляется в Китай, но с электромобилем пропорции могут быть пересмотрены.

Отчасти спад интереса китайцев к Ferrari объясняется налоговыми ставками. Для машин с двигателем V12 рабочим объёмом свыше 4,0 литра требуется заплатить 15% импортную пошлину, 40% налог на потребление и НДС не менее 13%. Таким образом, переплата за Ferrari Purosangue или 12Cilindri становится колоссальной. Электромобиль из Маранелло окажется гораздо дешевле, ведь в бюджет КНР придётся заплатить примерно вчетверо меньше.

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Ferrari заинтересована в перезагрузке китайского офиса потому, что на ключевом рынке США намечаются проблемы. Из-за пошлин Трампа некоторые модели уже существенно подорожали. Впрочем, в Китае электромобилю Ferrari придётся конкурировать с целой гаммой местных премиум-моделей.