На турбазы, которые были заброшены с советских времен, опять поехали туристы

Развитие внутреннего туризма - одна из ключевых точек роста регионов. Это и приток инвестиций, и новые пространства для развития бизнеса. А качественная инфраструктура (отели, рестораны, дороги, информационные центры и так далее) может превратить небольшой населенный пункт в популярный туристический центр, привлекающий тысячи посетителей в год.

Дорога к храму

В Ульяновской области отремонтируют участок трассы Базарный Сызган - Глотовка. Это 9,3 км. Автодорога ведет к Храму во имя Святого великомученика Дмитрия Солунского.

Православная обитель была заложена в 1880 году к 500-летию Куликовской битвы. Теперь доехать до святыни можно будет по безопасной и комфортной дороге. На участке уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроят съезды и примыкания, нанесут разметку.

"Мы очень рады, что в этом году завершится ремонт дорожного участка, который ведет к нашему замечательному храму. Все жители области приезжают сюда. Важно, чтобы дорога была безопасной и соответствовала всем современным требованиям", - рассказала председатель общественной палаты Базарносызганского района Любовь Маржанова.

Всего в регионе планируют привести в порядок более 127 км автодорог.

Свет в конце тоннеля

В Республике Северная Осетия - Алания продолжается реконструкция одного из важнейших региональных объектов - 269-метрового тоннеля на 21-м километре трассы Чикола - Мацута - Комы-Арт.

Раньше габариты тоннеля не позволяли проехать здесь современным большим туристическим автобусам и крупнотоннажным грузовикам. Специалисты расширили тоннель, армировали свод и сделали гидроизоляцию. А также предусмотрели дополнительную защиту от камнепадов, смонтировали освещение. Сейчас специалисты проводят окончательную отделку тоннеля и готовят его к сдаче в эксплуатацию.

Дорога, на которой расположен тоннель, ведет к Дигорскому ущелью - одному из самых живописных мест региона. В высокогорной части ущелья расположено восемь туристических баз и альпийских лагерей. По этой же дороге можно доехать до смотровой площадки "Орлиное гнездо", Караугомского ледника, термальных источников "Тамиск" и памятника Уастырджи.

"Дорога от Чиколы в Высокогорную Дигорию уже изменила жизнь в ущелье. На восстановленные турбазы, которые были заброшены с советских времен, опять поехали туристы. Появилась работа для местных жителей, улучшилось транспортное сообщение с райцентром. "Осетия славится истинно горским гостеприимством, и мы всегда будем готовы встретить гостей со всех концов страны!" - сказал водитель туристического автобуса Тамерлан Авлохов.

Безопасный серпантин

В Крыму продолжается капитальный ремонт 20-километрового участка трассы Алушта - Судак - Феодосия.

Этот живописный маршрут ведет к культурно-историческим и природным достопримечательностям, среди которых - Храм-маяк в селе Малореченское, водопад Джур-Джур. А также - древняя башня Чобан-Куле, это часть крепостных сооружений XV века.

"Автотрасса Алушта - Судак - Феодосия пользуется большой популярностью у туристов, поэтому ремонт дороги очень актуален. Особенно радует, что работы будут проведены на опасных участках и крутых поворотах серпантина", - рассказал местный гид-экскурсовод Алексей Кругляков. Повороты серпантина сделают более плавными, а на опасных участках, где автомобиль может занести, планируют установить двойное ограждение.

Еще один популярный туристический маршрут: трасса Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью. Это часть сухопутной дороги на полуостров в объезд Крымского моста. За последние три года здесь отремонтировали восемь участков общей протяженностью 63 км. А всего в этом году в Крыму обновят свыше 170 км дорог.

Справка "РГ"

Цель нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - комплексное развитие населенных пунктов.

Это строительство и ремонт жилья, дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, открытие новых комфортных маршрутов общественного транспорта.

В этом году по федеральному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" ремонтные работы пройдут на 434 объектах, входящих в туристические маршруты. К 2030 году в порядок приведут не менее 60% региональных дорог, 85% дорог в городских агломерациях и 85% федеральных трасс.

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