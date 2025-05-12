BMW показала ранние эскизы 5-Series E39

В аккаунте классического подразделения марки разместили зарисовки Дзёдзи Нагашимы образца 1989 года. Японский дизайнер экспериментировал, сначала планировал сделать «пятёрку» гораздо более обтекаемой в духе суперкаров от Italdesign. Спереди BMW E39 могла предвосхитить биодизайн американских моделей, сзади ранний эскиз напоминает Honda NSX, появившуюся только в 1990 году.

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Скетч 1989 года в итоге оказался далёк от серии, а вот зарисовки красного автомобиля, сделанные позже, очень похожи на финальный результат. Окончательно экстерьер утвердили в июне 1992 года, то есть всего на разработку внешности ушло около трёх лет. От идеи до серийного производства прошло почти шесть лет, ведь BMW 5-Series E39 встала на конвейер в 1995 году.

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Из архива BMW Classic следует, что баварская марка начала всерьёз задумываться о преемнике бизнес-седана Е34 всего через два года после начала серийного производства, а дизайнеры пытались смотреть далеко в будущее. В итоге революционному обтекаемому дизайну не дали ход, и E39 оказалась развитием идей «пятёрки» третьего поколения. Сегодня решения Дзёдзи Нагашимы уже стали классикой.

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Современные BMW часто ругают за дизайн, но баварцы не боятся экспериментировать. К примеру, на будущих электромобилях линейки Neue Klasse будут выполнены в стиле концепта VDX с очень необычной интерпретацией решётки радиатора и светотехники. Топливные модели не будут радикально отличаться от «батарейных», так что BMW на пороге очередной революции.