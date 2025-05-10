Mercedes-AMG расширит линейку моделей с новым мотором V8. На Гран-при Майами портал Car & Driver побеседовал с боссом подразделения Михаэлем Шибе. Топ-менеджер Mercedes-AMG подтвердил, что двигатель V8 будет жить, и на подходе следующее поколение бензиновых агрегатов. Специалист отметил, что «видит в существующем портфолио много позиций, где можно представить себе V8»; ещё Шибе намекнул на ранее невиданные восьмицилиндровые модели.

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Михаэль Шибе признался, что любители погонять по гоночному треку предпочитают чисто бензиновые модели а-ля GT 63 Pro нежели тяжёлые супергибриды GT 63 SE Performance. Поэтому новый V8 не обязательно будет электрифицирован.

«Нас ждёт в будущем много технологических достижений. Нам не обязательно нужно заходить так далеко в гибридизации», — заявил босс Mercedes-AMG.

Хотя на подходе новый электрический четырёхдверный седан AMG GT, отказ от бензинового AMG GT 4-Door Coupe не подтвержден. Михаэль Шибе заявил, что в компании оценят перспективы дальнейшего производства.

«Возможно, есть преемник, но я не хочу спекулировать на эту тему», — создал интригу босс Mercedes-AMG. Топ-менеджер подвёл итог кратко: «мы видим, что спрос [на V8] всё ещё есть. И моя цель — исполнять мечты клиентов».

Конкретных сроков отказа от V8 в концерне давно не называют, ведь эксперименты с электрификацией и переходом на малотиражные двигатели покупатели не оценили. Ходят слухи, что Mercedes-AMG C 63 станет жертвой маркетинговых ошибок и уступит место семейству C 53 с шестицилиндровым мотором. Однако V8 на «младшее» семейство точно не вернётся.