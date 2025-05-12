Перечислены эффектные кабриолеты, которые можно купить сейчас

С приближением лета все чаще хочется наслаждаться свежим воздухом, любоваться бескрайним небом над головой и ощущать ветер в волосах. И поездки на автомобиле – не исключение. Эксперты Авито Авто и редакция Quto подготовили подборку из трех уникальных кабриолетов для летних приключений – от классики американского автопрома до дерзких экспериментов конца XX века.

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Pontiac LeMans, 1967, 76 200 км, 9 800 000 ₽

Тем, кто хочет поностальгировать и перенестись в эпоху рок-н-ролла, открытых дорог и бескрайних горизонтов, подойдет Pontiac LeMans. В 1960-х годах эта модель с обтекаемыми формами, характерной для «маслкаров» брутальной внешностью и безупречным стилем стала своего рода культурным феноменом, попав в центр событий многих культовых фильмов Голливуда.

В такой машине в финале «Французского связного» детектив в исполнении Джина Хэкмена гнался за электричкой по улицам Нью-Йорка. А в «Бешеных псах» Тарантино на красном Pontiac LeMans ездил мистер Оранжевый в исполнении Тима Рота.

На платформе Авито Авто представлен уникальный экземпляр 1967 года — раритет, который очаровывает своей аутентичностью. Зелено-голубой цвет кузова идеально гармонирует с классическим дизайном кабриолета. Под капотом этого красавца скрывается могучий V8 объёмом 5,3 литра, выдающий 250 лошадиных сил.

Автомобиль предлагается в базовой комплектации, но её простота лишь подчеркивает чистоту инженерной мысли того периода. Владелец, выставивший автомобиль за 9 800 000 рублей, продает не машину, а возможность почувствовать себя героем американской мечты середины XX века.

© Авито Авто

Plymouth Prowler, 1998, 84 480 км, 5 500 000 ₽

Ещё одна модель в нашей подборке — Plymouth Prowler, словно сошедший с эскизов великих автомобильных дизайнеров прошлого. Этот кабриолет был задуман как дань уважения «хот-родам» 1930-х годов – машинам, которые переделывались своими руками для гонок и отличались эффектным экстерьером.

Добиться желаемого создателям Prowler явно удалось — эту модель можно увидеть и в первой части «Человека-паука», и в «Малхолланд Драйв», и в «Беверли-Хиллз, 90210». Но автомобиль привлекает внимание не только яркой внешностью: он оснащен передовыми для конца 1990-х технологиями.

Под его длинным капотом установлен 3.5-литровый V6 мощностью 253 лошадиных силы. На платформе Авито Авто представлен экземпляр первого поколения за 5 500 000 рублей.

Этот автомобиль точно станет магнитом для взглядов: открытый кузов, массивная решетка радиатора и огромные колеса привлекают внимание. Prowler — это возможность почувствовать себя частью эпохи, когда автомобильная промышленность стремилась раздвинуть границы возможного.

© Авито Авто

Chevrolet Corvette, 1998, 170 000 км, 3 499 999 ₽**

Кабриолет Chevrolet Corvette – модель, которая почти полвека назад стала символом мощи, стиля и технологического прогресса и до сих пор не потеряла актуальности. Поколение C5, представитель которого продается на Авито Авто за 3 499 999 рублей, выпускалось с 1997 по 2004 год и внесло революционные изменения в историю этого авто.

Эта версия стала первой Corvette с карбоновым волокном в конструкции шасси, что значительно повысило жёсткость кузова и управляемость. Под капотом этого кабриолета скрывается двигатель V8 объёмом 5,7 литра, выдающий 355 л.с. и позволяющий разогнаться до сотни за 5,3 секунды.

Интересно, что именно C5 стал первым Corvette за долгие годы, который был доступен с автоматической коробкой передач, что сделало его более универсальным выбором для ценителей комфорта. Ярко-красный Chevrolet Corvette C5 1998 года выпуска, который представлен на Авито Авто, создан для того, чтобы покорять дороги.

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В нём каждая деталь работает на скорость и удовольствие от вождения, а легко складывающаяся крыша делает каждую поездку событием. Если вы мечтаете о машине, которая сочетает в себе спортивный дух и элегантность, то этот Corvette станет идеальным выбором для нового сезона.