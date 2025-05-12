Cadillac научит американские спецслужбы управляться с «механикой»

General Motors предоставил Секретной службе США (аналог российской Федеральной службы охраны) десять машин для обучения молодых агентов. В списке оказались «заряженные» модели Blackwing с мощным мотором и тремя педалями. Инструкторы полигона объяснили The Drive, что сотрудникам необходимо уметь управлять разными машинами, ведь ситуации бывают всякие.

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В США большинство массовых автомобилей оснащаются автоматами, и среди молодых водителей не у всех есть навыки управления автомобилем с «механикой». За границей агентам Секретной службы США может потребоваться это умение, поэтому тренировки на Cadillac CT4-V Blackwing и Cadillac CT5-V Blackwing пригодятся. Также сотрудникам предстоит потренироваться на суперкарах, внедорожниках и пикапах.

Всего в Секретную службу передали десять машин: Chevrolet Tahoe, Suburban, Colorado ZR2, Corvette Stingray, Corvette E-Ray; Cadillac Escalade, два CT4-V Blackwing и два CT5-V Blackwing. Обучение будет включать не только трек-дни, но и тесты на внимательность: яркие и производительные модели задействуют для моделирования стрессовых ситуаций.

«Студенты не будут ожидать агентов спецслужб на спортивных машинах. Они могут ожидать типичные внедорожники, а подъедет один из этих автомобилей», — объяснил инструктор.

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Хотя среднестатистический американец может не иметь навыков вождения на «механике», среди спортивных машин доля продаж трёхпедальных версий высока. Компания Porsche даже посетовала, что недооценила спрос на 911 с «механикой» среди американских клиентов. В последние годы доля трёхпедальных машин в США растёт вопреки трендам.