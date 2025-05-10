Большой седан Geely c запасом хода 1600 км оказался дешевле ожидаемого

В Китае стартовали продажи четырёхдверки Starshine 8 суббренда Galaxy. По сравнению с периодом предзаказов цены пересмотрели: пятиметровый седан будет стоить от 115 800 юаней (16 тысяч долларов)! Автомобиль сможет проехать автономно до 1500 километров. «Дальнобойная» версия с 1600-километровым запасом хода дороже на 10 000 юаней (1,4 тысячи долларов).

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Geely Emgrand. Для тех, кому подавай старое доброе

Geely Starshine 8 представляет собой бензин-электрический аналог седана Galaxy E8. Отличия во внешности из области нюансов, в салоне нет эпатажного штурвала и трёхэкранного кокпита с возможностью видеоигр, но зато такой седан получил бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра. У начальных версий агрегат атмосферный (112 л.с., 136 Нм), у топовых — с наддувом (163 л.с., 255 Нм).

Гибридная система Thor EM-P с одноступенчатой трансмиссией позволяет подключать бензиновый агрегат к передним колёсам, но большую часть времени ДВС работает в роли генератора. Колёса вращают электродвигатель: у простых версий он развивает 238 л.с. и 262 Нм, у топовых — 218 л.с. и 350 Нм. Пиковая отдача системы составляет 350 л.с. (398 Нм) или 381 л.с. (605 Нм).

Литий-железо-фосфатную батарею тоже можно выбирать. В начальных комплектациях ёмкость составляет 8,5 киловатт-часа, и быстрой зарядки не предусмотрено. В богатых версиях установлены ячейки CATL на 18,4 киловатт-часа с поддержкой суперчарджера. Запас хода без активации ДВС составляет 60 или 130 километров. Снаряжённая масса варьируется в диапазоне от 1760 до 1908 килограммов.

Geely считает «восьмёрку» большим седаном, поэтому оснащение на уровне. Есть безрамочные двери, диски диаметром 18 или 19 дюймов, проекционный экран, тачскрин диагональю 15,4 дюйма, беспроводная зарядка, адаптивные фары, аудиосистема с 23 динамиками и двухкиловаттным усилителем, автопилот второго уровня и автопарковщик. Из необычных «фишек» — выдвижная подушка (100 мм) кресел, регулировка угла наклона спинки заднего дивана (от 31° до 41°), восьмиточечный массаж, а также адаптивные амортизаторы.

Самый оснащённый Geely Galaxy Starshine 8 стоит 155 800 юаней (21,5 тысячи долларов), может разменять 100 км/ч с места за 6,49 секунды, а расход топлива в смешанном цикле не превысит 3,67 литра на 100 километров. Впрочем, сочетать выдающийся запас хода, экономичность и динамику не удастся, а в реальных условиях характеристики могут быть хуже.