Sollers обновит семейство фургонов и микроавтобусов

В Казани на выставке, посвящённой 80-летию Победы, засветился фургон, который этим летом появится у дилеров. Сначала Sollers заменит «среднюю» версию L2 с односкатной задней ошиновкой: такой автомобиль с новой внешностью и был представлен. Представитель компании подтвердил «Мотору», что в перспективе в нашей стране локализуют автоматическую трансмиссию «Атланта»!

© Motor.ru

Рестайлинговый Sollers Atlant дебютировал в конце февраля, но тогда посетители смогли познакомиться с самой тяжёлой версией L3 со сверхдлинной базой, высокой крышей и двускатной ошиновкой сзади. Теперь показали фургон в модификации L2, причём тоже с автоматической трансмиссией.

© Сергей Ильин

Подробностей об агрегате не появилось, и это неудивительно, ведь в Китае у исходного JAC Sunray автоматической коробки передач нет вовсе! По неофициальным данным, трансмиссия близка к 6-ступенчатому гидроавтомату японской фирмы Aisin. Степень будущей локализации не уточняется, но процесс организации сборки иностранных коробок передач в России можно проследить по 6-ступенчатой «механике» JAC, которая прописалась на ЗМЗ.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

Появление автомата на семействе Sollers Atlant позволит фургонам и микроавтобусам получить опцию, пока недоступную «ГАЗели». Двухпедальные версии со временем предложат для всех типов кузова, в том числе для грузового шасси. Поначалу новая трансмиссия будет сочетаться с 2,7-литровым турбодизелем мощностью 150 лошадиных сил.

Сейчас Sollers Atlant с цельнометаллическим кузовом в варианте L2 стоит 3 475 000 рублей без учёта скидок. После рестайлинга, перехода на обновлённый салон и другие лицевые панели цена наверняка увеличится. Опытные партии «Атлантов» нового образца в Татарстане давно собирают.