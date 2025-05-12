Компания LiXiang доработала всю гамму гибридов

Компания Ли Сяна доработала всю гамму гибридов L6, L7, L8, L9. Внешних изменений нет, если не считать расширения палитры цветов, линейки колёсных дисков и перечня декоративных элементов. В салоне тоже всё по-старому. В фокусе внимания электронные системы: улучшен информационно-развлекательный комплекс, за счёт аппаратной начинки стал «умнее» автопилот.

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С 2025 года всем кроссоверам Li Auto положен лидар на крыше, но сам сенсор стал на 60% меньше. Лазерный сканер модернизирован и работает с 300 метров вместо 200, а энергопотребление снизилось на 55%. Вместо одной фронтальной камеры установлены две. В салоне увеличена мощность USB-разъёмов, а производительность процессора мультимедиасистемы выросла с 508 до 700 топс.

У «младшего» LiXiang L6 перенастроены адаптивные амортизаторы, у «средних» L7 и L8 появились двухкамерные пневмобаллоны подвески вместо однокамерных, а самая ёмкая батарея на 52,3 киловатт-часа доступна с промежуточной комплектации (раньше была только в топе). У флагмана L9 перенастроена пневмоподвеска, крены уменьшились на 24%, добавлен экран вместо внутрисалонного зеркала, а диагональ «телевизора» сзади выросла с 15,7 до 21,4 дюйма.

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Цены прежние. LiXiang L6 стоит от 250 тысяч юаней (35 тысяч долларов), L7 — от 302 тысяч юаней (42 тысячи долларов), L8 — от 322 тысяч юаней (45 тысяч долларов), за флагманский L9 просят минимум 410 тысяч юаней (57 тысяч долларов). У нас новинки тоже появятся, ведь скоро официальный дилерский центр Li Auto откроется в России, а машины для будущих шоу-румов активно завозят.