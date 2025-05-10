Ford и General Motors возмущены торговой сделкой Трампа с Англией

Президент США и премьер-министр Великобритании объявили о новом соглашении между странами. Пошлина на импортируемые британские автомобили снизится с 27,5% до 10%, потому Land Rover, MINI, Bentley, Lotus, Rolls-Royce и McLaren есть что праздновать. Однако Ford, General Motors и Stellantis возмущены соглашением: по их мнению сделка приносит больше пользы англичанам, а не американцам.

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У соглашения между США и Соединённым Королевством есть оговорка: десятипроцентная пошлина действует на первые 100 тысяч ввезённых машин в течение года, а затем увеличивается до 25%. В прошлом году британские автопроизводители продали в США около 133 тысяч машин, но не все они производятся в Великобритании. По оценкам BBC, чистый экспорт из Англии в США как раз около 100 тысяч единиц.

Президент американского совета по автомобильной политике (представляет интересы Ford, General Motors и Stellantis) Мэтт Блант заявил, что автопром США тесно интегрирован с Канадой и Мексикой, а не с Великобританией. Поэтому приоритет соглашения с Соединённым Королевством вызывает разочарование. Также Блант отметил, что сделка Трампа со Стармером приводит к парадоксальной ситуации: импорт британского автомобиля с небольшим числом американских деталей выгоднее, нежели импорт наполовину американского автомобиля из Канады или Мексики.

В «большой тройке» американских автогигантов считают, что ситуация наносит ущерб американским автопроизводителям, поставщикам и работникам автопрома, а сделка с Великобританией является плохим прецедентом для будущих переговоров с азиатскими и европейскими конкурентами. В Англии уже называют соглашение «историческим».