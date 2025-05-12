Продажи BMW Z4 растут

В первом квартале 2025 года отчетливо проявился контраст между двумя самыми непохожими моделями BMW — родстером Z4 и флагманским кроссовером XM. Пока компактный спортивный автомобиль с открытым верхом демонстрирует рост продаж, дорогой и тяжёлый гибридный SUV, напротив, теряет популярность.

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По данным компании, с января по март 2025 года BMW поставила клиентам 2 436 экземпляров Z4 — это на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост интереса к двухместному кабриолету частично объясняется выходом версии с шестиступенчатой механической коробкой передач для модификации Z4 M40i. Кроме того, слухи о скором снятии модели с производства могли подтолкнуть поклонников марки к покупке пока ещё доступного Z4 поколения G29.

Сборка текущего поколения Z4, производимого на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, завершится в 2026 году. Ожидается, что последняя машина сойдёт с конвейера в марте. Прямого наследника у модели пока не планируется. Более того, вместе с Z4 BMW может лишиться и кабриолета 8 серии — его также планируют снять с производства, оставив единственным автомобилем с откидным верхом в модельной линейке только 4 Series Cabrio (G23).

Совсем иная картина у флагманского кроссовера BMW XM. В первом квартале было продано всего 1 770 экземпляров этой модели — это на 14,3% меньше, чем за тот же период в 2024 году. Несмотря на роскошную отделку и мощную гибридную силовую установку, XM с его спорным дизайном не оправдывает ожиданий по продажам.

В попытке подогреть интерес к модели, BMW готовит небольшое обновление XM в конце года. Ожидаются новые варианты окраски кузова и незначительные изменения в салоне. Однако на радикальный редизайн рассчитывать не стоит.

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Скорее всего, судьба XM также предрешена: второе поколение модели выпускать не планируется. Уже в 2025 году BMW прекратит продажи базовой версии с 644-сильной установкой в США, оставив на рынке лишь топовую 738-сильную модификацию Label. В Европе по-прежнему будет доступна «младшая» версия XM 50e с шестицилиндровым двигателем мощностью 469 л.с.