Tesla даст рабочим Cybertruck подозрительно долгие выходные

Компания Tesla планирует приостановить производство электромобилей Model Y и пикапов Cybertruck на своем заводе в Остине, штат Техас, на одну неделю. Остановка намечена на конец мая, и, по сообщению Business Insider, связана со снижением спроса на электромобили Tesla.

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Рабочие предприятия в Техасе, задействованные в сборке этих моделей, были уведомлены о дополнительной неделе простоя, начинающейся 26 мая. По данным источников, столь длительный перерыв является необычным для этого периода года по сравнению с прошлым.

Сотрудникам предложены варианты: взять оплачиваемый отпуск или участвовать в хозяйственных работах или обучении. По словам сотрудников, непредвиденные паузы в работе завода в Остине наблюдаются с февраля 2025 года. Тогда же начали сокращать переработку, а в мае на этом предприятии было уволено 50 человек.

Приостановка производства происходит на фоне сложностей со сбытом электромобилей Tesla. В первом квартале текущего года поставки машин клиентам сократились на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. Разрыв между произведенными и отгруженными автомобилями достиг 26 000 единиц, несмотря на общее снижение объемов производства компанией.

На прошлой неделе Tesla представила на американском рынке новую заднеприводную модификацию Model Y по более низкой цене и с увеличенным запасом хода, что может быть попыткой стимулировать продажи.

Ранее Tesla ввела кодовое слово для связи недовольных клиентов с компанией.