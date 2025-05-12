Chevrolet анонсировал изменения в интерьере всех версий

Chevrolet официально продемонстрировала переработанный интерьер для модели Corvette 2026 года. Анонс, подкрепленный утечками фотографий в конце апреля, охватывает все версии Corvette – Stingray, E-Ray, Z06 и ZR1. Хотя конфигурация осталась прежней, изменения касаются в основном эргономики и материалов.

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Ключевым новшеством стала обновлённая информационно-развлекательная система, которая теперь включает 12,7-дюймовый сенсорный экран, 14-дюймовую цифровую панель приборов и 6,6-дюймовый экран слева от руля для отображения пробега и параметров системы Performance Traction Management.

Также изменения коснулись центральной консоли: селектор режимов теперь находится на одной линии с селектором трансмиссии, а блок климат-контроля был перемещён для удобства размещения ручки для пассажира. Внутри появились беспроводная зарядка, новые порты USB Type-C, переработанные подстаканники и обновленная подсветка.

Все эти обновления направлены на улучшение комфорта и удобства для водителя, более крупные экраны обеспечивают удобное восприятие информации, а новые материалы создают атмосферу премиальности. Ожидается, что обновлённый Corvette 2026 года появится на рынке в ближайшее время, General Motors уже начинает сбор предварительных заказов.