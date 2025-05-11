Lada Iskra: «живые» фото дешевой версии на штамповках. С момента презентации АвтоВАЗа прошёл почти месяц, но пока официально показали только богато оснащённые модификации. Теперь на профильных сайтах появились снимки небогатой четырёхдверки в коричневом металлике «Кориандр». Такая Lada Iskra выделяется чёрными 15-дюймовыми «штамповками», неокрашенными дверными ручками и зеркалами, отсутствием противотуманных фар, парктроников, экрана медиасистемы.

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Судя по окрашенной планке под надписью Lada на крышке багажника, в объектив попала не базовая версия с потенциальной ценой 1,2 миллиона рублей, а следующая комплектация с кондиционером и подогревом передних кресел. Потенциально такая Iskra наиболее востребованная: по неофициальным данным, базовых 8-клапанных машин собираются выпускать совсем мало.

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В любом случае у «Искры» будут светодиодные ходовые огни, бамперы в цвет кузова, две подушки безопасности, системы ABS и ESP, два электростеклоподъёмника, электроусилитель руля, центральный замок, а также обогрев зеркал. Стальные диски начальных версий по дизайну такие же, как на «Весте» и «Ларгусе»: на это указывают точно такие же колпаки. Из ранее невиданных функций — контроль давления в шинах, разблокировка лючка бензобака из салона и датчик уровня омывающей жидкости.

Старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля. По предварительным данным, в 2025 году АвтоВАЗ выпустит только 20 тысяч седанов и универсалов нового семейства. Это значит, что в первый год продаж будущий бестселлер окажется редкостью, ведь Granta и Vesta ежеквартально продаются куда большими тиражами.