В Японии электрокары Mazda начнут заряжать с помощью NACS от Tesla

Японский автопроизводитель Mazda Motor Corporation объявил о принятии стандарта зарядки Tesla NACS для своих электромобилей в Японии, начиная с 2027 года, с целью повышения удобства клиентов и обеспечения доступа к станциям зарядки Tesla в стране.

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Это решение позволит владельцам зарядных станций Tesla заряжать автомобили Mazda с помощью своих устройств и поддерживать другие стандарты зарядки с помощью адаптеров. Этот шаг последовал за тем, как Sony Honda Mobility приняла NACS для своих электромобилей AFEELA в сентябре 2024 года, что отражает растущую популярность технологии в Японии и Южной Корее.

Как сообщается, Tesla высоко оценила решение Mazda, подчеркнув растущее значение NACS во всём мире и предсказав его широкое распространение среди производителей электромобилей.