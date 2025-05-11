Американец сделал внедорожный пикап RAM с дизайном Jeep: вот что вышло. Сотрудник дилерского центра Dodge/Chrysler/Jeep во Флориде показал необычный кастом. Мужчина решил объединить мощь RAM 1500 и внедорожный потенциал Wrangler. Под нож пустили немолодой пикап: укорочена задняя часть кузова, спереди появилась носовая часть Jeep, целый ряд деталей пришлось разрабатывать с нуля. Итоговый результат назвали Ramgler.

© Motor.ru

От обычного Wrangler JL удалось позаимствовать только фары и решётку радиатора: потребовалось подрезать передние крылья, щель между капотом и носовой частью заделать светодиодной лентой. Силовой бампер не доходит до колёс и может считаться разве что усилителем. Сзади всё тоже кустарно: в бортах вырезаны ниши под большие колёса, установлен небольшой бампер, а крышки платформы нет.

© Shaune E. / соцсети

© Shaune E. / соцсети

© Shaune E. / соцсети

© Shaune E. / соцсети

Тем не менее без заднего свеса, длинного носа и на 37-дюймовых «зубастых» колёсах Ramgler выглядит очень брутально. С пятисантиметровым лифтом подвески и шноркелем пикап должен быть способнее на бездорожье. В салоне всё осталось от исходного RAM, информации о замене агрегатов тоже нет. Нетрадиционные пропорции и агрессивный дизайн не оставят равнодушным.

Компания RAM считывает запрос покупателей на расширение модельного ряда. На подходе среднеразмерный грузовичок с несущим кузовом, также должна расшириться линейка тяжёлых пикапов: в гамму всё-таки вернут мотор V8. Также автопроизводитель намекал на возвращение более мощного суперпикапа TRX.