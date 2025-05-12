КамАЗ отсудил у Минпромторга России почти 390 миллионов рублей

В картотеке арбитражного суда Москвы появился документ об удовлетворении иска АО «ВТК «КАМАЗ» к Минпромторгу РФ. В 2023 году компания подала заявку на получение субсидии в размере 386 миллионов рублей, но получила отказ, поскольку не уложилась в срок: заявка была подана в 18:18, на 18 минут позже дедлайна. Суд счёл действия Минпромторга ошибочными и постановил вернуть деньги.

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Арбитражный суд отметил, что субсидия в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2022г. № 1347 является мерой господдержки экспортёров, и истец не извлекает коммерческую выгоду из её получения. Внешнеторговая компания КамАЗ учитывала господдержку при заключении экспортного контракта: субсидия была заложена в цене продукции, что сделало её более конкурентоспособной на зарубежных рынках.

Доводы ответчика суд посчитал неубедительными и постановил удовлетворить иск к Минпромторгу в полном объёме. Власти должны выплатить «ВТК «КамАЗ» 386,1 миллиона рублей субсидии, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 2,4 миллиона рублей. Как минимум до 2022 года Внешнеторговая компания КамАЗ являлась стопроцентной «дочкой» ПАО КамАЗ.

В момент резкого усиления рубля КамАЗу стал невыгоден экспорт, и автогигант намеренно сокращал поставки, «чтобы не допускать сложное финансовое положение компании». При курсе 60 рублей за доллар продавать грузовые автомобили за рубеж было экономически нецелесообразно, и субсидия Минпромторга могла покрывать убытки в этот период.