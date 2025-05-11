В России появился в продаже эвакуатор Foden с дизелем Rolls-Royce. На классифайдах появилось объявление с экзотическим британским автомобилем второй половины 1970-х. Грузовик Foden из Санкт-Петербурга редкий даже по меркам Европы, причём в России сохранился полноприводный вариант с 12-литровым мотором Rolls-Royce/Perkins колёсной формулой 6х6 и крано-манипуляторной установкой, предназначенной для эвакуации тяжёлой техники.

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Продавец утверждает, что реальный пробег грузовика 40 тысяч километров, а исключительное состояние объясняется консервацией. В комплекте есть запасные мосты, раздатка, кабина, двигатель Rolls-Royce, радиаторы и другие компоненты: за всё хозяин просит 600 тысяч рублей, а за сам Foden 6x6 — ещё 5,5 миллиона рублей. Состояние эвакуатора описано словом «идеальное».

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

Беглый поиск показывает, что в 2019 году грузовик с точно такими же номерами уже продавали, и выглядел он иначе: с тех пор кузов перекрашивали, обновляли салон, а пробег сократился с 50 тысяч миль (примерно 80 тысяч километров). Заявленная грузоподъёмность стрелы крана — 16 тонн, а ещё Foden способен тянуть 60-тонный прицеп.

Похоже основой для эвакуатора послужил Foden FH70 — артиллерийский тягач, который с 1970-х годов использовался в различных армиях Европы. Под капотом 12,1-литровый шестицилиндровый рядный двигатель мощностью 294 лошадиные силы, коробка передач — 18-ступенчатая «механика», привод полный, есть четыре блокировки дифференциалов.