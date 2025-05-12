Блогер разобрал российский Haval H3 и показал качество сборки

На RuTube-канале основателя «Клубного сервиса» Ильи Свиридова появился обзор бюджетного автомобиля отечественного производства. Разобрать удалось максимально оснащённый полноприводный Haval H3: такие машины 2025 года выпуска стоят у дилеров 3,3 миллиона рублей без учёта скидок. Массовая модель концерна Great Wall Motors оставила у обозревателя противоречивые эмоции.

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После извлечения салона, элементов обшивки и шумоизоляции оказалось, что силовая структура Haval H3 не такая, как у одноклассников. Передние кресла установлены на поперечных усилителях через проставки-домики высотой около 15 сантиметров. Центральная стойка сварена грубовато, как на Ульяновском автозаводе, также неаккуратно сделаны прихваты в районе заднего крыла, причём с кормы сварка дублирует болтовые соединения.

Ещё один пример странного подхода — ограничение подвижности передних ремней безопасности заклёпанной стальной трубкой. В районе задних колёсных арок поперечного усилителя нет вовсе. Зато спереди на полу замечены продольные усилители, что может быть позитивно при фронтальном ударе. Нижние усилители в дверях зачем-то покрыты смазкой, похожей на солидол.

Илья Свиридов похвалил Haval за качество герметика: швы аккуратные, состав нанесён равномерно и всё закрывает. Также нет вопросов к проводке: она смотана качественно, блоки и кабели промаркированы. На полу под ногами пассажиров и водителя есть вставки виброизоляции. Однако в целом у кроссовера есть «много технических решений, не свойственных автомобилестроению в принципе».

Основатель «Клубного сервиса» удивился механизму капота: есть и гидравлические упоры, и штанга для фиксации детали. Также необычно выполнены поворотные кулаки: они из штампованной стали, а не из чугуна или алюминия, как у других автомобилей. Нехарактерный подход — сборный задний подрамник, одна часть алюминиевая, вторая стальная. Также с завода нанесён поверхностный антикор без защиты полостей.

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Haval H3 вышел на российский рынок год назад, и это одна из самых доступных моделей в сегменте кроссоверов: цены стартуют с 2,4 миллиона рублей, если взять автомобиль 2024 года выпуска в базовой комплектации. Среди локализованных машин этого сегмента дешевле только Haval Jolion.