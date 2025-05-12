Производитель электрокаров Avatr требует от блогера извинений за критику своего седана

Марка Avatr направила блогеру досудебное требование с требованием извиниться. Причиной стал скандал вокруг электроседана Avatr 12: блогер обвинил производителя в обмане с коэффициентом аэродинамического сопротивления, заявив, что он занижен. Avatr провела дополнительные тесты с участием независимых экспертов, результаты которых совпали с официально заявленными. Несмотря на это, блогер продолжил критиковать компанию и пока никак не отреагировал на претензии.

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Компания Avatr выступила с официальным заявлением, в котором сообщила о направлении досудебного требования одному из популярных китайских блогеров. Поводом для претензий стали обвинения в адрес электроседана Avatr 12, связанные с его аэродинамикой. Производитель потребовал удалить все публикации с недостоверной информацией, а также разместить публичные извинения на страницах блогера в социальных сетях.

В ответ на обвинения, Avatr организовала публичные испытания модели 12, которые прошли в Китае и транслировались в прямом эфире. Тесты проводились специалистами Китайского института автомобильного инжиниринга и проходили под контролем независимых наблюдателей. Компания заявила, что новые измерения подтвердили ранее заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,21. Сам блогер допустил возможность сговора между участниками испытаний, но официально требования Avatr пока не прокомментировал.

В начале мая стало известно, что китайский блогер самостоятельно провел испытания электромобиля Avatr 12 в аэродинамической трубе. По его данным, коэффициент аэродинамического сопротивления оказался значительно выше заявленного — около 0,28. Он подчеркнул, что такой результат сопоставим с характеристиками старых автомобилей с бензиновыми двигателями, например Volkswagen Passat B5. Блогер обвинил компанию в намеренном искажении данных, что, по его мнению, вводит покупателей в заблуждение.