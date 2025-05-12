Avatr раскрыл результаты тестов на аэродинамику после обвинений во лжи

Премиум-бренд Changan публично показал, как седан с индексом «12» продувают в аэродинамической трубе Китайского автомобильного научно-исследовательского института. Интерес к коэффициенту обтекаемости возник после того, как известный блогер провёл независимые испытания электромобиля и обвинил Avar во лжи: по мнению реальный уровень куда хуже заявленного значения 0,21.

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Обозреватель получил Сх = 0,28: на уровне «бензинового автомобиля 20-летней давности». Однако Avatr не согласился с такой оценкой и наглядно показал, что в оценке аэродинамической эффективности одного и того же автомобиля нет мелочей. Сначала для испытаний взяли электрокар с опциональными дисками с уменьшенным сопротивлением и камерами вместо зеркал: результат оказался равен 0,2175.

Затем точно такой же Avatr 12 протестировали со спортивными дисками, и результат оказался 0,2326. Далее взяли седан с традиционными зеркалами заднего вида, спортивными колёсами и увеличенным уровнем пневмоподвески: Сх вырос до 0,2508. Наконец, во время продувки открыли активную решётку переднего воздухозаборника, и результат ухудшился до 0,2741. По оценкам Avatr, выигрыш каждой 0,01 коэффициента аэродинамического сопротивления даёт прибавку в запасе хода 3-5%.

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Для россиян споры об Avatr 12 любопытны потому, что в этом году седан официально привезут в Россию. Сейчас у нас продаётся с гарантией только кроссовер Avatr 11, но в течение года на наш рынок выведут всю гамму электромобилей и гибридов, а общее число моделей увеличится до четырёх.