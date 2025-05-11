ЦОДД обратился к московским водителям с предупреждением

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил водителей о предстоящих заморозках и рекомендовал передвигаться только на зимней резине или использовать городской транспорт, пишет пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что особенно внимательными водителям стоит быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Автовладельцам следует отказаться от резких ускорений и торможений, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Синоптик анонсировал появление белых "мух" в небе над Москвой

За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, уточнили в пресс-службе.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил ранее, что начало недели в столичном регионе будет напоминать не «месяц май, а классический октябрь».

«В небе появятся белые «мухи»! Летнее тепло будет только летом! Кесарю кесарево, а Богу Богово», — констатировал Тишковец.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, в свою очередь, что потепление, которое рисуют прогностические модели, будет растянутым во времени.

Синоптик пояснил, что только к 15 мая дневная температура в средней полосе постепенно подтянется к 15 градусам, а 20-градусный рубеж станет под силу майской погоде только к 20-м числам месяца.