В РФ могут запретить вызывать такси в неположенные места

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила на имя руководителя "Яндекс.Такси" Александра Аникина письмо с просьбой добавить в приложение автоматическую функцию запрета вызова такси в места, в которых действует знак "Остановка запрещена". Об этом сообщает ТАСС.

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Депутат также попросила визуально выделять такие зоны, в которых нельзя установить точку посадки и высадки, например, красным цветом. Кроме того, она считает необходимым создать механизм автоматического перенаправления заказа на ближайшее место, где остановка разрешена.

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По словам депутата, водители стали чаще жаловаться на то, что некоторые пассажиры намеренно вызывают машину в места со знаком "Остановка запрещена", после чего фотографируют и пишут в поддержку приложения, что водитель не знает правил дорожного движения.