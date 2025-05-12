Роскошный электрокар Cadillac Celestiq оказался никому не нужен

Представитель компании подтвердил порталу Motor1.com, что в 2025 году планируется выпустить 25 единиц, и даже эта квота ещё не выкуплена целиком. Cadillac утверждает: забронированы «почти все» слоты, однако для новой малотиражной модели спрос практически нулевой. Охлаждение интереса покупателей резко контрастирует с ажиотажем сразу после презентации в 2022 году.

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Без малого два года назад Cadillac повысил стартовую цену электромобиля Celestiq до 340 тысяч долларов, и тогда считалось, что спрос намного превышает предложение: очередь растягивалась на полтора года вперёд. Однако флагман выходит на рынок с задержкой, и за это время конъюнктура поменялась.

Американские журналисты считают, что потенциальные клиенты могли отказаться от своих квот. В теории Cadillac может значительно увеличить тиражи в 2026 году, но для этого книга заказов должна заполняться. Премиум-бренд General Motors рассчитывает, что производство Celestiq будет исчисляться сотнями, а не тысячами, но сейчас счёт идёт на десятки. В настоящий момент электромобиль выпускают меньшими тиражами, нежели российский Aurus.

Интерес к электромобилям упал практически на всех рынках, но успехи Rolls-Royce Spectre в Европе показывают, что дело не только в типе силовой установки. В 2024 году электрическое купе оказалось популярнее, чем бензиновый кроссовер Cullinan, правда, только в одном регионе продаж.