В ГД внесли проект о лишении прав за непредоставление преимущества скорой

В Государственную думу России на рассмотрение внесли законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости.

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В качестве наказания за нарушение предлагается ввести штраф от 20 до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет.

До этого сообщалось, что в России в 2025 году планируют в три раза увеличить штрафы за парковку на тротуарах.

По информации источника, в регионах планируют увеличить штраф с одной тыс. рублей до трех тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – с трех тыс. рублей до пяти тыс. рублей.

По словам авторов законопроекта, к ним регулярно обращаются россияне, в чьих дворах автомобилисты нарушают правила парковки: оставляют машины возле подъездов, на газонах и детских площадках. Так, люди вынуждены обходить автомобили по проезжей части.

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